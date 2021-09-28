"Здається, що нічого не вийде"

Популярна українська співачка і екс-солістка гурту ВІА Гра Санта Дімопулос поділилася враженнями від повернення на паркет шоу "Танці з зірками"

Як відомо, Санта брала участь в минулому сезоні проекту, і посіла перше місце. У новому сезоні Зірка повернулася на шоу в якості запрошеної судді на один епізод. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Дімопулос поділилася враженнями від цього досвіду, пише Politeka.net.

Співачка порівняла шоу "Танці з зірками" з магією.

"Спочатку тобі здається, що нічого не вийде. Весь час хочеться пити, глибоко дихати і взагалі втекти. Особливо коли танцювати потрібно з Максом Чмерковським і після річної перерви)", - поділилася переживаннями Санта.

Однак, зірка підкреслила, що відразу після старту зйомок ти «включаєшся» в те, що відбувається і "ноги танцюють самі".

"Запитайте мене як швидко схуднути - вийти в прямий ефір. Такий адреналін і кортизол можна зловити хіба що в екстремальних видах спорту", - впевнена Дімопулос.

Вона додала, що була дуже рада тому, що змогла повернутися на паркет через рік.

Санта також поділилася фотографіями зі знімального майданчика. На кількох з них вона відображена під час чуттєвого танцю з суддею нового сезону Максом Чмерковським. На інших співачка демонструє свій екстравагантний наряд.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський пригорнув до Санті Дімопулос, поки глядачам крутили рекламу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос заінтригувала поверненням на проект.

Також Politeka писала, що переможниця" Танців з зірками " Дімопулос стане запрошеною суддею.