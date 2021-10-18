Певица Евгения Власова сменила партнера на "Танцях з зірками", на что бурно отреагировали украинские фанаты в комментариях.

Как пишет Politeka.net, Евгения Власова уже много лет на сцене радует украинцев своим пением. Звезда решила выступить в новом сезоне "Танців з зірками". Но беда случилась с партнером артистки Максом Леоновым. Он попал в ДТП и пришлось на эфир заменить танцора. На страничке "Танців з зірками" рассказали о новом танцоре, который помог Власовой во время выступления.

"Следующей на паркет выйдет Евгения Власова. В четверг ее партнер Макс Леонов попал в аварию. К счастью, с ним все в порядке, но сегодня он не сможет выйти на паркет! По правилам шоу Евгения может заменить партнера. Поэтому, сегодня певица станцует с Александром Прохоровым.

Поддержать Женю и спеть для нее решила сама Ирина Билык. Для участницы она не просто легендарная певица, это - ангел хранитель. И в своем танце она очень хочет ей поблагодарить!

Также важно, что на этой неделе пара получает иммунитет!", - было написано под фото.

На снимке Александр поднял Евгению над собой, впечатляя грациозностью.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Фигура у нее, конечно", "Шикарно, так нежно и чувственно, очень хорошее взаимодействие с партнёром, вроде всю жизнь танцевали", "Шикарный номер. Евгения, вы были такой лёгкой и нежной. Моё сердце с вами. Только победы!!!", "Женя молодец", "Прохоров Евгении идёт больше", "С Прохоровым она какая-то другая. Он ей лучше помог раскрыться в танце) +песня, как сказала Женя о ней, поэтому танцевала душой и вышло красиво", "Так чувственно и нежно", "Не в обиду никому, но с этим партнером мне больше понравилось".

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