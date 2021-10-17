Украинская певица Оля Полякова, которая является одной из звездных детективов шоу «Маска», неожиданно появилась на шоу «Танці з зірками», заинтриговав поклонников.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала видео из кабинета косметолога, на котором показала своим поклонникам, как тщательно готовится к эфиру танцевального шоу. Пока косметолог оказывала Поляковой срочную помощь и делала ей массаж лица, артистка обратилась к поклонникам.

«Готовлюсь, дорогие мои, к сегодняшнему эфиру на «Танцах со звездами». Я сегодня веду балкон и делаю еще кое-что», - обратилась Полякова, заинтриговав зрителей.

На следующей сторис Ольга уже была при полном параде. Она засветилась на съемочной площадке «Танців з зірками», впечатлив густой копной волос и эффектным платьем с разрезом.

Отметим, что сама Полякова принимала участие в проекте в четвертом сезоне. После этого ее стали приглашать в шоу в качестве ведущей балкона или судьи.

Напомним, что Оля Полякова показала, чем закончился ее поход в салон красоты.

Как сообщала Politeka, Полякова в платье с эффектным разрезом зажгла на паркете "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Полякова после особых процедур резко помолодела: "Какой овал лица...".