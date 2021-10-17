Відома українська співачка Ольга Полякова, яка стала ведучою зоряного балкона на шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Співачка почала свою кар'єру ще у 2000-му році, коли анонсувала свій перший альбом "Приходь до мене". Нещодавно стало відомо, що артистка стала ведучою зоряного балкона на шоу "Танці з зірками".

Так, цього разу Ольга Полякова опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка в шикарній довгій світловідбиваючій сукні з розрізом до стегна виступає на паркеті шоу "Танці з зірками".

Співачка заінтригувала кадрами з репетиції нового ефіру, і показала, що чекає глядачів.

Нагадаємо, що раніше Ольга Полякова з'являлася на шоу "Танці з зірками" в ряду суддів, серед яких також були Макс Чмерковський, Катерина Кухар і Влад Яма.

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