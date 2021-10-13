Виконавиця Оля Полякова, учасниця телешоу" Танці з зірками", показала, як виглядає після того, як сумнівалася, відрізати або залишити чубок, запитавши думку українок в Instagram.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова вважається успішною вітчизняною артисткою. Зіркова епатажна співачка також брала участь в" Танцях з зірками", а зараз веде шоу з Машею Єфросиніною"дорослі дівчатка". Полякова одружена з 2004 року і у співачки є двоє дочок - Маша і Аліса. Зірка зараз активно займається творчістю, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram.

Оля Полякова вчора, 12 жовтня, показала, як сиділа в салоні і зібралася обрізати чубок. Співачка деякий час міркувала, а після цього вирішила обрізати її.

А сьогодні, 13 жовтня, Оля вже показала нову зачіску, надівши Білий фартух. Полякова запропонувала ставити їй питання, щоб вона на них відповіла.

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