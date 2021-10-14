Співачка Оля Полякова, учасниця телепроекту" Танці з зірками 4", а також детектив шоу" Маска", показала себе після процедури в салоні краси.
Як пише Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова стала однією з найпопулярніших співачок в Україні. Зірка нещодавно випустила кліп на пісню "доросла дівчинка" і тепер разом з Машею Єфросиніною веде однойменну передачу. Також Оля знімається в шоу" Маска", де зайняла крісло однієї із зіркових детективів. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах Оля була з покритим волоссям, поки майстер працював зі шкірою на обличчі.
"Які б у мене зйомки не намічалися, без процедури в салоні нікуди", - сказала Оля.
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На другому сторі Полякова була з вимазаною головою.
"Краса-страшна сила", - написала співачка.
На останньому сторі Оля показала результат.
"Подивіться, який овал обличчя після процедури. Ммм? 25 років", - сказала Полякова.
"Без фільтра", - написала Оля під кадрами.
Нагадаємо, дочка Полякової з новою зовнішністю влаштувала фотосесію з рудоволосим красенем
А ще Politeka писала, що українці "погнали" Олю Полякову з популярного шоу
Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, чим закінчився похід в салон краси