Співачка Оля Полякова, учасниця телепроекту" Танці з зірками 4", а також детектив шоу" Маска", показала себе після процедури в салоні краси.

Як пише Politeka.net, суперблондинка Оля Полякова стала однією з найпопулярніших співачок в Україні. Зірка нещодавно випустила кліп на пісню "доросла дівчинка" і тепер разом з Машею Єфросиніною веде однойменну передачу. Також Оля знімається в шоу" Маска", де зайняла крісло однієї із зіркових детективів. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Оля була з покритим волоссям, поки майстер працював зі шкірою на обличчі.

"Які б у мене зйомки не намічалися, без процедури в салоні нікуди", - сказала Оля.

На другому сторі Полякова була з вимазаною головою.

"Краса-страшна сила", - написала співачка.

На останньому сторі Оля показала результат.

"Подивіться, який овал обличчя після процедури. Ммм? 25 років", - сказала Полякова.

"Без фільтра", - написала Оля під кадрами.

Нагадаємо, дочка Полякової з новою зовнішністю влаштувала фотосесію з рудоволосим красенем

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