Украинская певица Ирина Билык, которая является одной из звездных охотников на шоу «Маскарад», анонсировала появление еще на одном популярном проекте.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 51-летней звезды появилось фото, сделанное в гримерке. На снимке артистка позировала с идеальной укладкой и яркими красными губами. Выглядела Билык намного моложе своих лет.

Ирина билык, скрин

«Как вы думаете, какую песню я сегодня исполню для вас на Танцах со Звёздами», - обратилась к поклонникам Билык.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Также поклонники попробовали угадать, какой песней Билык их порадует в прямом эфире.

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«Ирочка, как всегда богиня», «Ирочка! Вы Прекрасны!», «Она шикарна, без разговоров, я бы замутил с такой красоткой)», «Вы все песни поёте замечательно! Ира, Вы лучшая!», «Любовная любовь, всё о любви», «О любви, Красная помада, Рябина алая. Сложно угадать при таком многообразии», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирина Билык уже появлялась в одном из эфиров «Танці з зірками», где спела дуэтом со своим бывшим гражданским мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. В этот раз бывшие возлюбленные вновь будут выходить на одну сцену.

Напомним, что Ирина Билык после очередного развода засветилась в компании бородатого красавца: "В вашем стиле".

Как сообщала Politeka, Ирина Билык после скандала с Осадчей вновь появилась в компании звезды.

Также Politeka писала, что Билык очаровала новым образом для "Маскарада", фото.