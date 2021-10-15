Співачка Ірина Білик, одна з учасниць шоу "Маскарад" в команді Ігоря Ласточкіна і Володимира Дантеса, заінтригувала українців новим образом.
Як пише Politeka.net, Ірина Білик є заслуженою і Народною артисткою України. Зараз зірка стала однією з учасниць шоу "Маскарад", увійшовши в команду Ігоря Ласточкіна і Володимира Дантеса. ІРИНА на своїй сторінці в Instagram поділилася публікацією, заінтригувавши українців.
На новому фото Ірина була в чорному вбранні. Білик дивилася в камеру, зачаровуючи видом.
"Тому, хто вгадає , кого я пародіюю завтра на маскараді, Я подарую подаруночок", - написала Білик.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"А підказки?", "Метелик", "Могилевську", "Бузову", "Юлію Саніну", "Сердючку", "Володимира Дантеса", " Джей Ло?", "Мадонну", "Дорофєєву", "Сергій Мироненко", " Майкла Джексона?", "Ротару або Пугачову", "Олю Полякову".
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