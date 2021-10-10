Украинская певица Ирина Билык, которой весной исполнился 51 год, впечатлила новой прической, засветившись в компании молодых девчонок возле роскошного розового автомобиля.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она засветилась с афро-накруткой.

Билык кардинально сменила имидж, превратившись из блондинки в красотку с русыми волосами. Певица позировала возле пушистой розовой машины, а рядом с ней стояли молодые девушки, похожие на подростков.

Стоит отметить, что 51-летняя Ирина Билык на фото выглядела очень молодо. Ее трудно было отличить от молодых «подружек».

«Едем с девчонками на тусу. А вы, давно были на девичнике или мальчишнике?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ооо..ниче се», «Машина круть. Девочковая))», «Смена образа удалась на славу», «Вы прям помолодели», «Машинка огонь, супер девчата!», «Неожиданно круто, супер просто, бомба», «Ирочка, желаю Вам отлично отдохнуть!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что на Ирину Билык напали во время съемок: "Откуда ты взялся?".

Как сообщала Politeka, Билык показала, как выглядела до пластики: «Помню вас такую».

Также Politeka писала, что Билык в мини засветилась в метро: "Вау, шикарная".