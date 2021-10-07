Відома українська співачка Ірина Білик вразила розкішним образом у київському метро, порадувавши шанувальників новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Про це пише Politeka.net. Зірка поділилася новим постом, в якому показала елегантний і жіночний образ.
На чорно-білому фото Ірина позувала на станції київського метро «Золоті ворота». Співачка була одягнена в коротку чорну сукню і елегантний плащ. Вона підняла підлоги плаща, демонструючи свої підтягнуті ніжки в чорних колготах і туфлях на високих підборах.
Знімок вийшов дуже ефектним.
"Який вам момент у кліпі "Відпусти" сподобався найбільше?", - поцікавилася Білик у підписі до фото.
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Варто відзначити, що пост співачки оцінив її колишній чоловік, хореограф Дмитро Дікусар, роман з яким зав'язався у Білик під час зйомок шоу «Танці з зірками».
Шанувальники співачки також відреагували на її публікацію.
"Вауу, шикарна", "ви за роялем-окремий вид мистецтва", "Будьте обережні, у київському метро ковид живе і на підлозі, і на стінах, і в повітрі", "розкішний кадр", "які ніжки", - пишуть люди.
Нагадаємо, Коляденко, з яким Ірина Білик жила до Дикусара, розсекретив її прізвисько.
Як повідомляла Politeka, Дікусар з "Танців з зірками" несподівано різко відповів українцям.
Також Politeka писала, що Ведучий 1+1 після гучного "весілля" показав обличчя 51-річної Білик поблизу.