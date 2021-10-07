Известная украинская певица Ирина Билык впечатлила роскошным образом в киевском метро, порадовав поклонников новым снимком на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Звезда поделилась новым постом, в котором показала элегантный и женственный образ.

На черно-белом фото Ирина позировала на станции киевского метро «Золотые ворота». Певица была одета в короткое черное платье и элегантный плащ. Она приподняла полы плаща, демонстрируя свои подтянутые ножки в черных колготах и туфлях на высоком каблуке.

Снимок получился очень эффектным.

«Какой вам момент в клипе «Отпусти» понравился больше всего?», - поинтересовалась Билык в подписи к фото.

Стоит отметить, что пост певицы оценил ее бывший муж, хореограф Дмитрий Дикусар, роман с которым завязался у Билык во время съемок шоу «Танці з зірками».

Поклонники певицы также отреагировали на ее публикацию.

«Вауу, шикарная», «Вы за роялем - отдельный вид искусства», «Будьте осторожны, в киевском метро ковид живет и на полу, и на стенах, и в воздухе», «Роскошный кадр», «Какие ножки», - пишут люди.

Напомним, Коляденко, с которым Ирина Билык жила до Дикусара, рассекретил ее прозвище.

Как сообщала Politeka, Дикусар из «Танців з зірками» неожиданно резко ответил украинцам.

Также Politeka писала, что ведущий 1+1 после нашумевшей "свадьбы" показал лицо 51-летней Билык вблизи.