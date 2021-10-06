Бывший гражданский муж Ирины Билык Дмитрий Коляденко признался, почему так и не смог официально жениться на певице.

Как передает Politeka.net, Ирина Билык недавно развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым. До этого у неё были отношения с популярными людьми - Дмитрием Дикусаром, Дмитрием Коляденко и другими. Сейчас Ирина Билык и Дмитрий Коляденко сохраняют дружественные отношения.

5 лет Дмитрий Коляденко и Ирина Билык были в гражданском браке, но ему так и не удалось жениться на ней официально. На телеканале Live шоумен рассказал, почему так случилось.

"Каждый год я дарил ей кольца и делал ей предложения. Она эти кольца брала, а замуж не выходила", — признался шоумен.

Он рассказал, что дарил ей и золотое кольцо, и брильянтовое, и оловянное и делал это каждый год.

"Она кольца не брала, и я ей дал кличку, сказать вам? Я её называл "Ира-динамо", — посмеялся Дмитрий Коляденко.

На телеканале показали момент, когда Дмитрий делал Ирине Билык предложение прям на сцене. Он добавил, что это очень дорогое кольцо с бриллиантами. Но в ответ певица сказала: "Мне надо подумать".

Однако, Ирине Билык понравилось другое кольцо, без бриллиантов, это было оловянное кольцо с ангелами.

"Она очень любит ангелов. Это кольцо я помню, это было её самое любимое. При том, что у Ирины много бриллиантов, золотых колец... Но вот это оловянное с ангелочками, это её самое любимое кольцо на свете. Ей не нужны ни бриллианты, ни золото", — рассказал Дмитрий Коляденко.

Напомним, что после отношений с Дмитрием Коляденко, Ирина Билык вышла замуж за популярного хореографа Дмитрия Дикусара.

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