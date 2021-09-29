Украинская певица Ирина Билык засветилась на съемках в компании телеведущего Богдана Юсипчука

Телеведущий Богдан Юсипчук стал показывать в Инстаграм все больше кадров, которые были сделаны во время его работы над съемками в новых проектах. В этот же раз Юсипчук порадовал неожиданным селфи со знаменитой певицей.

Ирина Билык покрасовалась рядом с телеведущим и засветила свое лицо вблизи перед камерами.

«Кроме всех прочих достоинств работы телеведущего есть еще один приятный бонус - никогда не знаешь, кого из звезд встретишь в гримерной каждый раз перед съемками ...)

Рад был познакомиться @bilyk_iryna! И конечно поздравляю вас с @ mironenko.me с премьерой песни «отпусти» 👏» - написал под фото Богдан.

Поклонники ответили:

«Супер фото 👏; Молодец, красавчик !!!; Так, плюсов действительно много, а какие минусы?; Ирочка красотка! 💗; Богдан и Ирина, самые любимые наши кумиры и у них самый хороший труд фото супер вау; Наверное минусов тоже много 🔥как и плюсов; А вы хорошая пара❤️».

Недавно сеть всполошила новость о внезапной свадьбе телеведущего и финалистки "Холостяка" Юлией "Зайкой". В сети активно обсуждали неожиданное решение пары и их знакомство. Но, как оказалось позже, свадебная фотосессия была лишь частью рекламы новой свадебной локации в столице.

После того, как волна негодования немного утихла, Юлия рассказала, почему они с Юсипчуком сделали такую рекламу: "Благодаря большому охвату и резонансности "свадьбы" мы хотели помочь бездомным животным".

Напомним, что Билык поразила подарком для своей фанатки прямо со сцены: "Эмоции переполняют".

Как сообщала Politeka, Билык в эпатажном наряде вскружила голову молодому артисту: "Следующий муж?".

Также Politeka писала, что Ирина Билык в черном обратилась к поклонникам: "Я без ума от вашего внимания".