Українська 51-річна співачка Ірина Білик поділилася своїм архівним чорно-білим фото в сторіс свого Instagram, запропонувавши розшукати на знімку родимку

Ірина Білик неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів, в результаті чого її зовнішність зазнала ряд змін. І хоча артистку часто критикують через це, сама співачка не бачить в цьому нічого поганого. Артистка не приховує, що змінювала своє обличчя.

Білик зізнавалася, що перше, що вона взялася були очі, які виглядали сумними через нависає століття. Делее був ніс, який не подобався артистці своєї горбинкою. Також співачка почала губи і робив підтяжки обличчя.

На архівному фото Білик відображена тільки на початку шляху цих змін.

"Пам'ятаю Вас таку", "Іра Білик до і Іра Білик після", - відреагували в мережі.

Також Білик запропонувала розшукати на своєму тілі родимку, яка знаходиться в пікантному місці.

Нагадаємо, Коляденко, з яким Ірина Білик жила до Дикусара, розсекретив її прізвисько.

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