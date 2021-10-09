Украинская 51-летняя певица Ирина Билык поделилась своим архивным черно-белым фото в Сторис своего Инстаграм, предложив разыскать на снимке родинку
Ирина Билык не единожды прибегала к услугам пластических хирургов, в результате чего ее внешность претерпела ряд изменений. И хотя артистку часто критикуют из-за этого, сама певица не видит в этом ничего предосудительного. Артистка не скрывает, что меняла свое лицо.
Билык признавалась, что первое, что она взялась были глаза, которые выглядели грустными из-за нависающего века. Делее был нос, который не нравился артистке своей горбинкой. Также певица начала губы и делал подтяжки лица.
На архивном фото Билык запечатлена только в начале пути этих перемен.
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"Помню Вас такую", "Ира Билык до и Ира Билык после", - отреагировали в Сети.
Также Билык предложила разыскать на своем теле родинку, которая находится в пикантном месте.
Напомним, Коляденко, с которым Ирина Билык жила до Дикусара, рассекретил ее прозвище.
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Также Politeka писала, что ведущий 1+1 после нашумевшей "свадьбы" показал лицо 51-летней Билык вблизи.