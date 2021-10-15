Певица Ирина Билык, одна из участниц шоу "Маскарад" в команде Игоря Ласточкина и Владимира Дантеса, заинтриговала украинцев новым образом.
Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является Заслуженной и Народной артисткой Украины. Сейчас звезда стала одной из участниц шоу "Маскарад", войдя в команду Игоря Ласточкина и Владимира Дантеса. Ирина на своей страничке в Инстаграм поделилась публикацией, заинтриговав украинцев.
На новом фото Ирина была в черном наряде. Билык смотрела в камеру, завораживая видом.
"Тому, кто угадает, кого я пародирую завтра на Маскараде , я подарю подарочек", - написала Билык.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"А подсказки?", "Бабочка", "Могилевскую", "Бузову", "Юлию Санину", "Сердючку", "Владимира Дантеса", "Джей Ло?", "Мадонну", "Дорофееву", "Сергей Мироненко", "Майкла Джексона?", "Ротару или Пугачеву", "Олю Полякову".
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