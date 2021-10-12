Популярна українська співачка Ірина Білик поділилася в мережі загадковою фотографією з новим партнером по дуету Сергієм Мироненком.

Як повідомляє Politeka.net, 51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з п'ятим чоловіком російським продюсером Асланом Ахмадовим, нещодавно представила шанувальникам новий дует з Виконавцем Сергієм Мироненком. Тепер у своєму Instagram зірка показав чарівне фото з молодим співаком, на якому вони відображені в цікавій локації.

Як видно, Ірина і Сергій стоять біля розкішного чорного авто серед гарної природи. Перед камерою співачка з'явилася в повністю чорному вбранні, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і задумливий вигляд. Мироненко поруч з Іриною позує в чорних брюках з білою сорочкою і сірим піджаком, а на його голові видно модну кепку.

У підписі до фотографії Білик написала: "Ну що Сергій, скоро наші спільні концерти по Україні. Що будемо співати?". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото на сторінці зірки: "Коли буде в Києві?", "Пісню Сергій", "Вогонь", "Коли в Києві?", "Ірина! Є багато нових пісень у вашому стилі (зі змістом, про кохання)", "Мурку".

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла про поповнення і показала фото: "Сьогодні вранці...".

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