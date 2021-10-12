Популярная украинская певица Ирина Билык поделилась в сети загадочной фотографией с новым партнером по дуэту Сергеем Мироненко.

Как сообщает Politeka.net, 51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассталась с пятым мужем российским продюсером Асланом Ахмадовым, недавно представила поклонникам новый дуэт с исполнителем Сергеем Мироненко. Теперь в своем Instagram звезда показал очаровательное фото с молодым певцом, на котором они запечатлены в интересной локации.

Как видно, Ирина и Сергей стоят у роскошного черного авто среди красивой природы. Перед камерой певица появилась в полностью черном наряде, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и задумчивый вид. Мироненко рядом с Ириной позирует в черных брюках с белой рубашкой и серым пиджаком, а на его голове видно модную кепку.

В подписи к фотографии Билык написала: "Ну что Серёжа, скоро наши совместные концерты по Украине. Что будем петь?". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото на странице звезды: "Когда будет в Киеве?", "Песню Сережа", "Огонь", "Когда в Киеве?", "Ирина! Есть много новых песен в вашем стиле (со смыслом, о любви)", "Мурку".

Напомним, Ирина Билык рассказала о пополнении и показала фото: «Сегодня утром…».

Как сообщала Politeka, Ирина Билык кардинально сменила имидж, засветившись на девичнике: «Едем с девчонками на тусу».

Также Politeka писала, что Билык показала, как выглядела до злоупотребления пластическими операциями: «Помню вас такую».