Украинская певица Ирина Билык, которой весной исполнился 51 год, обрадовала поклонников, поделившись хорошей новостью на своей странице в Инстаграм.

Ирирна Билык прославилась еще в 90-х. Тогда она позиционировала себя как украиноязычную певицу, принципиально отказываясь петь на русском языке. Однако желание расширить аудиторию и увеличить заработки изменило ее подходы к выбору композиций.

Позже Билык также фигуранткой скандалов из-за поездки в аннексированный Крым, контактов с российскими артистами и выступления у нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тем не менее публика не теряет интереса к певице. А Билык в свою очередь старается радовать поклонников новыми композициями.

Так в новых сторис певица похвасталась своим творческим пополнением.

«Сегодня утром кое-что родилось. Написала, спела, записала. Ждете?» - написала Билык.

Также певица показала фото, на котором запечатлен синтезатор, стоящий перед окном, за которым открывается морской пейзаж.

Певица отметим, что сейчас находится в Одессе.

Напомним, что Ирина Билык кардинально сменила имидж, засветившись на девичнике: «Едем с девчонками на тусу»

Как сообщала Politeka, Билык показала, как выглядела до пластики: «Помню вас такую».

Также Politeka писала, что Билык в мини засветилась в метро: "Вау, шикарная".