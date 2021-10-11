Украинская певица Ирина Билык, которой весной исполнился 51 год, обрадовала поклонников, поделившись хорошей новостью на своей странице в Инстаграм.
Ирирна Билык прославилась еще в 90-х. Тогда она позиционировала себя как украиноязычную певицу, принципиально отказываясь петь на русском языке. Однако желание расширить аудиторию и увеличить заработки изменило ее подходы к выбору композиций.
Позже Билык также фигуранткой скандалов из-за поездки в аннексированный Крым, контактов с российскими артистами и выступления у нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем не менее публика не теряет интереса к певице. А Билык в свою очередь старается радовать поклонников новыми композициями.
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Так в новых сторис певица похвасталась своим творческим пополнением.
«Сегодня утром кое-что родилось. Написала, спела, записала. Ждете?» - написала Билык.
Также певица показала фото, на котором запечатлен синтезатор, стоящий перед окном, за которым открывается морской пейзаж.
Певица отметим, что сейчас находится в Одессе.
Напомним, что Ирина Билык кардинально сменила имидж, засветившись на девичнике: «Едем с девчонками на тусу»
Как сообщала Politeka, Билык показала, как выглядела до пластики: «Помню вас такую».
Также Politeka писала, что Билык в мини засветилась в метро: "Вау, шикарная".