Конфлікт був більше 10 років тому

Відома співачка й артистка Ірина Білик засвітилася на програмі "Світське життя", в обнімку з популярною телеведучою Катею Осадчою.

Як передає Politeka.net, Ірина Білик відома українська співачка. Вона прославилася не тільки завдяки своєму таланту композитора і виконавиці, але також і своєю скандальною поведінкою. Як відомо, нещодавно Ірина офіційно розлучилася зі своїм 5-им чоловіком Асланом Ахмадовим.

Так, цього разу в Instagram-акаунті програми "Світське життя" опублікували нову сторіз. На кадрі Катя Осадча стоїть поруч з популярною артисткою Іриною Білик. Як відомо, вона брала у неї інтерв'ю на заході, де проходив конкурс Міс Україна Всесвіт 2021. Нагадаємо, перемогу здобула Анна Неплях, яка брала участь у проєкті "Холостяк", де головним героєм був пілот Макс Михайлюк.

Раніше, Катя Осадча не підходила до Ірини Білик через давній конфлікт. Співачка на очах у публіки вирвала з рук Каті Осадчої мікрофон і з силою кинула його об підлогу, так що той розлетівся вщент.

Як розповідала телеведуча, співачку розгнівало питання про гонорар, який Білик отримала за участь в агітаційному турі.

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