Конфликт был более 10 лет назад

Известная певица и артистка Ирина Билык засветилась на программе "Світське життя", в обнимку с популярной телеведущей Катей Осадчей.

Как передает Politeka.net, Ирина Билык известная украинская певица. Она прославилась не только благодаря своему таланту композитора и исполнительницы, но также и своим скандальным поведением. Как известно, недавно Ирина официально развелась со своим 5-ым мужем Асланом Ахмадовым.

Так, на этот раз в инстаграм-аккаунте программы "Світське життя" опубликовали новую Сториз. На кадре Катя Осадчая стоит рядом с популярной артисткой Ириной Билык. Как известно, она брала у неё интервью на мероприятии, где проходил конкурс Мисс Украина Вселенная 2021. Напомним, победу одержала Анна Неплях, которая участвовала в проекте "Холостяк", где главным героем был пилот Макс Михайлюк.

Ранее, Катя Осадчая не подходила к Ирине Билык из-за давнего конфликта. Певица на глазах у публики вырвала из рук Кати Осадчей микрофон и с силой бросила его об пол, так что тот разлетелся вдребезги.

Как рассказывала телеведущая, певицу разгневал вопрос о гонораре, который Билык получила за участие в агитационном туре.

Ранее сообщалось, Билык рассказала о сильной похудевшей Ротару и выдала ее секрет молодости: "Ирочка, не смотрите..."

Также, выяснилось, кто после Зарицкой и Могилевской станет новой заменой Осадчей в "Світському житті": "Не пропустите"

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