Известный продюсер и телеведущий Юрий Горбунов, который ведет популярное шоу "Танці з зірками", показал рисунок и заинтриговал украинцев.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер. В 2017-ом году телеведущий объявил о том, что женился на Кате Осадчей.

Так, на этот раз Юрий Горбунов опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Юрий Горбунов стоит на фоне огромного рисунка в павильоне, где проходят съемки шоу "Танці з зірками". На рисунке мужчина в синем пиджаке, и рядом с ним женщина в коротком розовом платье со шлейфом и яркой розовой шляпке.

"Всем хорошего воскресенья! И не забудьте в 21:00 включайте канал 1+1! А я делаю фото на фоне наших новых павильонных рисунков! Узнаете кто на них?", - спросил Юрий Горбунов.

Поклонники под фото оставили множество комментариев, где отгадывали имена тех, кто изображен на рисунках: "Юра и Тина", "Юра и Катя", "Да, Юрий Горбунов и Тина Кароль", "Какая прекрасная любовная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов".

Ранее сообщалось, Горбунов напомнил украинцам, от кого на самом деле зависят их жизни: "Оберегаете нас..."

Также, недовольные украинцы выместили свой гнев на Юрии Горбунове: "Надо Кухар менять"

Politeka рассказывала, Горбунов удивил кадрами рабочих будней в странной обстановке: "Офис не ободранный, это..."