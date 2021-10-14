Украинский продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который недавно стал третий раз отцом, напомнил украинцам, от кого на самом деле зависят их жизни.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов и Катя Осадчая изначально был женат на актрисе Людмиле, которая была старше телеведущего на 10 лет. Знаменитость ему родила дочь Ксению, которая в 2011 году стала мамой. А в 2017 году Юрий женился на Кате Осадчей. У пары сразу появился сын Иван, а недавно телеведущая родила второго сына Горбунову - Даниила. Как Катя, так и Юрий, активно ведет странички в социальных сетях, где делятся всем интереснымм.

На новом фото в Инстаграм Юрий показал украинского солдата. Он гулял по полю в полной амуниции.

"Там, где мы, там Украина", - было написано на фото.

"С Днем Защитника и Защитниц Украины, люди-воины! Люди-великаны! Пусть Святая Покрова оберегает вашу жизнь и здоровье !! Как и вы, оберегаете нас и нашу жизнь !! Слава Украине!!", - написал Юрий под фото.

Напомним, Горбунов в шортах с необычной надписью похвастался отдыхом на море

А еще Politeka писала, что недовольные украинцы выместили свой гнев на Юрии Горбунове

Также Politeka сообщала, что Осадчая засветила свой личный бассейн и элитный особняк под Киевом



