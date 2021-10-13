Очередной сезон "Танців з зірками" с ведущим Юрием Горбуновым и судьей Екатериной Кухар в разгаре, однако не все так радужно.

Горбунов выставил свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстал в окружении участников "Танців з зірками" после выпуска, отгремевшего 10 октября, передает Politeka.net.

"Это был 6 эфир! В следующее воскресенье - экватор!", - говорится в подписи.

Тем не менее, пользователи, похоже, не разделяют энтузиазма ведущего, высказав в комментариях, что думают о шоу и об отдельных судьях.

"Если честно, то уже передача танцы не такая, как раньше(("; "Придумайте что-нибудь новое, этот проект уже устарел и не интересен"; "Уже не интересует. Нелогично как-то вылетают пары... 😢 Кто не умеет танцевать, тот в шоу. Кто действительно танцует - на вылет. Что-то не так"; "Уже все надоело😂😂😢😢"; "Надо Кухар менять... не интересная... новый судья в шоке от них. Смотрит на это притворство... и в шоке, отвык от лицемерия", - пожаловались украинцы.

Стоит отметить, много нареканий от народа было на решение судей выгнать из проекта в 6 эфире сильную пару - певицу Lida Lee и Алексея Базэла. Пользователи удивляются, почему слабые танцоры остаются, а более подкованные покидают шоу.

"Главное «отличных» Джамалу и Власову оставить👏🏼"; "Не справедливо! Слив. Лида была одной из самых сильных участников, жалко, что получилось все так)"; "Это ужас. Кошмар и не справедливость... Власова и Джамала остались, а Лида и Алексей, которые были в сто раз лучше, ушли", - писали в Сети.

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