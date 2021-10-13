Известный украинский продюсер и шоумен Юрий Горбунов, который является бессменным ведущим шоу "Танці з зірками", похвастался кадрами с морского отдыха.

Как передает Politeka.net, 51-летний Горбунов недавно во второй раз стал отцом. Его звездная жена, телеведущая Катя Осадчая родила шоумену сына. Несмотря на пополнение в семействе и Осадчая, и Горбунов продолжают активно работать и даже летают в командировки за границу.

Юрий Горбунов, несмотря на занятость на съемках «Танців з зірками», недавно успел побывать на море. Он делился с поклонниками сочными снимками, позируя на пляже. Судя по всему, в холодной Украине артист решил вспомнить свой отдых, опубликовав в Инстаграм снимок с отдыха. Горбунов позировал возле воды в необычных шортах, на которых сзади было написано его имя.

«Чтоб не потерялся», - шутливо подписал фото Горбунов.

Отметим, что в свой 51 год Горбунов выглядит очень стройным и подтянутым.

Напомним, что Горбунов умилил видом с грудным сыном на руках: "Неусатый нянь".

Как сообщала Politeka, Горбунов поразил кадрами в необычной обстановке: "Офис не ободранный, это...".

Также Politeka писала, что Горбунов в одних плавках показал, как нужно выглядеть в 51 год: "А море-море".