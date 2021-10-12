Відомий український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов вирішив показати шанувальникам свої робочі будні, поділившись новим постом на сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net. Як відомо, в сім'ї Горбунова і його дружини, Катерини Осадчої, в кінці літа відбулося поповнення: у пари народився другий спільний син. Батьки чекали появи малюка з великим нетерпіння, і приділяють йому багато уваги, проте в той же час обидва продовжують працювати.

У новій публікації Горбунов показав, як виглядають його робочі будні. На новому Селфі ведучий показав себе в офісі на тлі робочого столу з календарем і прапором футбольного клубу «Динамо» на стіні. При цьому стіни і підлога виглядали потертими і невіддільними.

"У нас офісні будні! Пишемо нове кіно! А як у вас проходить вівторок?", - написав Юрій.

"Офіс у нас не обдертий це такий дизайнерський ремонт», - додав він у коментарі.

Його підписники тут же відреагували.

"Працюємо. Як і щовівторка", "що робимо?", "Чого офіс такий обдертий?", "Краще б ти тещі дров наколов", - пишуть люди.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA і Горбунов звернулися до українців з проханням.

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