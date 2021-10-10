Известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов показал, как выглядит его тело в 51 год.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер. В 2017-ом году телеведущий объявил о том, что женился на Кате Осадчей, с которой у них в том же году родился сын Иван. Стоит отметить, что около 2 месяцев назад у них родился второй сын - Даниил.

Так, на этот раз Юрий Горбунов опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он показал, как нужно выглядеть в 51 год. Телеведущий на фоне моря стоит на пляже и показывает, в какой отличной физической форме он себя держит.

"А море-море", — подписал фото Юрий Горбунов.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

Ранее сообщалось, Никитюк, Горбунов, Приходько и другие звезды впечатлили осенними образами: "Дорвались как вшивый до бани..."

Также, Горбунов, мечтающий о дочке, в ресторане умилил видом с двухмесячным сыном на руках: "Неусатый нянь"

Politeka рассказывала, Горбунов уехал из холодной Украины, хвастнув перед украинцами морским отпуском: яркие кадры