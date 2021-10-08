Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов умилил нежным фото со своим младшим сыном, Данилом, который появился на свет 19 августа этого года.

Телеведущий вместе со своей коллегой Катей Осадчей стали родителями во второй раз 19 августа 2021-го, передает Politeka.net. В этот день у пары родился сын Данил. Известно, что в 2017-ом ведущая родила сына, Ивана.

Рожджение сыночка стало огромной радостью для звездной семьи, однако недавно Юрий Горбунов заикнулся, что не хотел бы останавливаться на двух детях.

51-летний телеведущий планирует еще одного общего ребенка. Мужчина хочет, чтобы Осадчая родила ему еще и девочку.

"А Марийка будет в 40", - написал Горбунов в комментарии под одним из постов жены.

Сейчас артист по возможности активно делится кадрами с сынами. В этот раз Юрий Горбунов умилил снимком в сторис Инстаграм, на котором держит двухмесячного Данила в ресторане.

"Неусатый нянь", - подписал фото телеведущий, мечтающий еще и о дочке.

Отметим, для Кати Осадчей Данил - это третий сын. У звезды также есть старший ребенок, Илья, которого она родила 19 лет назад от бизнесмена Олега Полищука. В этом году парень окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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