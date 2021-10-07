Известный телеведущий, актер и шоумен Юрий Горбунов нашел свободное время и укатил на море, пока температура в Украине стремительно ползет вниз.

Как сообщает Politeka.net, 51-летний Горбунов очень любит отдыхать. Со своей звездной женой, телеведущей Катей Осадчей он часто летает за границу. Иногда пара организовывает совместный семейный отдых, а иногда бывает в теплых краях по работе.

В Инстаграм Горбунов показал, что в перерывах между съемками «Танцев со звездами» ему вновь удалось побывать на море. Телеведущий опубликовал несколько фотографий с парка развлечений, а также похвастался пляжным отдыхом. На свежем фото мужчина позировал в солнцезащитных очках. В руках у него красовался кусочек арбуза. Было видно, что Горунов искренне наслаждается теплыми деньками за границей перед возвращением в Украину.

Стоит отметить, что Катя Осадчая на днях тоже была за границей в командировке. Женщине удается совмещать материнство и напряженные рабочие графики.

Напомним, что Горбунов показал фото с маленьким сыном: «Наша любовь».

Как сообщала Politeka, Горбунов укатил на море, озадачив странными развлечениями: «Все мы когда-то…».

Также Politeka писала, что Юрий Горбунов признался, что вызывает у него гордость за украинцев.