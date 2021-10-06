Український телеведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов знайшов час у щільному графіку і знову похвалився морськими розвагами.

Як повідомляє Politeka.net, зараз Горбунов задіяний у зйомках проекту «Танці з зірками», беззмінним ведучим якого він є. Незважаючи на роботу, у телеведучого знайшлося вільне вікно, щоб знову поїхати на море. У себе в Instagram Горбунов опублікував кадри, зроблені на морі, а також похвалився морськими розвагами.

На знімку артист позував у незвичайній статуї у вигляді великого яйця, з якого хтось вилупився. Горбунов заліз всередину яйця і визирав з отвору, хитро посміхаючись.

"Всі ми колись вилуплюємося", - жартівливо підписав фото артист.

Зазначимо, що Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою намагаються часто відпочивати. Зоряна пара завжди знаходить час у своєму щільному графіку, щоб провести його на морі. Тільки за цей рік парочка кілька разів літала в теплі краї.

Нагадаємо, що Горбунов знайшов собі заміну на "Танцях з зірками":"можна йти на пенсію".

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