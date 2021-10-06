Украинский телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов нашел время в плотном графике и снова похвастался морскими развлечениями.

Как сообщает Politeka.net, сейчас Горбунов задействован в съемках проекта «Танцы со звездами», бессменным ведущим которого он является. Несмотря на работу, у телеведущего нашлось свободное окно, чтобы вновь поехать на море. У себя в Инстаграм Горбунов опубликовал кадры, сделанные на море, а также похвастался морскими развлечениями.

На снимке артист позировал в необычной статуе в виде большого яйца, из которого кто-то вылупился. Горбунов залез внутрь яйца и выглядывал из отверстия, хитро улыбаясь.

«Все мы когда-то вылупляемся», - шутливо подписал фото артист.

Отметим, что Юрий Горбунов вместе со своей женой Катей Осадчей стараются часто отдыхать. Звездная пара всегда находит время в своем плотном графике, чтобы провести его на море. Только за этот год парочка несколько раз летала в теплые края.

Напомним, что Горбунов нашел себе замену на "Танцях з зірками": "Можно идти на пенсию".

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов рассказал, что вызывает у него гордость за соотечественников: "Давайте ценить...".

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