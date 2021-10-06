Телеведучий поділився, що йому подобається

Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов розповів про український бренд, з яким йому подобається працювати. За його словами, підтримка українських виробників - дуже важлива.

Юрій Горбунов користується великою популярністю в Україні, тому часто веде найцікавіші шоу країни, а також нерідко стає обличчям різних рекламних компаній, передає Politeka.net.

Цього разу артист у своєму Instagram заговорив про український бренд гаджетів. За словами Горбунова, у нього викликає гордість, а також йому дуже приємно і важливо підтримувати вітчизняних виробників.

"Я вже встиг ознайомитися із задоволенням користуюся лінійкою товарів і можу сказати, що українські гаджети нічим не поступаються світовим. Вони найкращі і доступні за ціною!!",- поділився продюсер.

"Давайте цінувати і підтримувати українське! Адже ми круті!",- додав актор в кінці.

За п'ять годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. Люди підтримали Горбунова і також висловили захоплення українськими виробникам.

"Ми українці просто круті😍 😍 😍 😍 😍", " дуже хороші слова👏", " ми реально круті!", "Слава Україні! ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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