Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов рассказал об украинском бренде, с которым ему нравится работать. По его словам, поддержка украинских производителей - очень важна.

Юрий Горбунов пользуется большой популярностью в Украине, поэтому часто ведет самые интересные шоу страны, а также нередко становится лицом разных рекламных компаний, передает Politeka.net.

В этот раз артист в своем Инстаграм заговорил об украинском бренде гаджетов. По словам Горбунова, у него вызывает гордость, а также ему очень приятно и важно поддерживать отечественных производителей.

"Я уже успел ознакомиться с удовольствием пользуюсь линейкой товаров и могу сказать, что украинские гаджеты ничем не уступают мировым. Они лучшие и доступные по цене!!", - поделился продюсер.

"Давайте ценить и поддерживать украинское! Ведь мы крутые!", - добавил актер в конце.

За пять часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Люди поддержали Горбунова и также выразили восхищение украинскими производителям.

"Мы украинцы просто крутые 😍😍😍😍😍", "Очень хорошие слова 👏", "Мы реально крутые!", "Слава Украине! ❤️", - написали пользователи сети.

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