Телеведучий Юрій Горбунов показав, хто мітить на його місце в "Танцях з зірками"
Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий Юрій Горбунов показав, хто претендує на його місце ведучого в "Танцях з зірками". Як виявилося, на черговий ефір проекту до Юрія завалилися актори його фільму "Скажене весілля", і один з героїв приміряв на собі роль ведучого. Про все це Горбунов розповів і показав у своїх Instagram-сторіс.
Поки Юрій записував сторіс і розповідав про те, що відбувається, в кадр до нього вліз темношкірий актор з фільму і почав читати з таблички слова ведучого "Танців з зірками".
"Варто було Запухляку просто розгремуватися для того, щоб поїсти, приготується до "Танців з зірками", як тут відразу тобі наступають на хвіст, починають відбирати твою роль. Все, можна сміливо йти на пенсію", - скаржиться Горбунов.
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