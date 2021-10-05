Телеведущий Юрий Горбунов показал, кто метит на его место в "Танцях з зірками"

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий Юрий Горбунов показал, кто претендует на его место ведущего в "Танцях з зірками". Как оказалось, на очередной эфир проекта к Юрию завалились актеры его фильма "Скажене весілля", и один из героев примерял на себе роль ведущего. Обо всем этом Горбунов рассказал и показал в своих Instagram-сторис.

Пока Юрий записывал сторис и рассказывал о происходящем, в кадр к нему влез темнокожий актер из фильма и начал читать с таблички слова ведущего "Танців з зірками".

"Стоило Запухляку просто розгремитроваться для того, чтобы поесть, приготовится к "Танцям з зірками", как тут сразу тебе наступают на хвост, начинают отбирать твою роль. Все, можно смело идти на пенсию", - жалуется Горбунов.

Напомним, "Прекрати": Юрий Горбунов публично поднял болезненную для Осадчей тему и получил ответ.

Как сообщала Politeka, Осадчая показала, как наслаждается яркими моментами с новорожденным сыном: "Маленький комочек счастья".

Также Politeka писала, что Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку: "Ну какие вы милые".