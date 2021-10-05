Відомий український телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов, який нещодавно знову став батьком, показав свого малюка.
Як повідомляє Politeka.net, 51-річний народний артист України поділився зворушливим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Юрій Горбунов одружений на відомій телеведучій Катерині Осадчій. Пара офіційно оформила відносини в 2017 році, в тому ж році з'явився на світ їх перший син Іван. А 19 серпня Осадча народила Горбунову ще одного сина, якого назвали Данилом. При цьому телеведучий жартома обмовився, що хотів би ще й дочку.
У нових сторіс шоумен показав дуже миле фото з молодшим сином, якому зараз півтора місяці.
"Наша любов", - підписано світлину.
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Відзначимо, незважаючи на народження дитини, Катерина Осадча не стала робити перерву у своїй професійній діяльності і активно займається зйомками своєї програми.
Як відомо, і у Осадчої і у Горбунова також є діти від попередніх відносин. Більш того, в 2011 році Юрій став дідусем - дочка Ксенія народила внучку Поліну.
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