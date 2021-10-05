Известный украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов, который недавно снова стал отцом, показал своего малыша.

Как сообщает Politeka.net, 51-летний народный артист Украины поделился трогательным снимком на своей странице в Инстаграм.

Юрий Горбунов женат на известной телеведущей Екатерине Осадчей. Пара официально оформила отношения в 2017 году, в том же году появился на свет их первый сын Иван. А 19 августа Осадчая родила Горбунову еще одного сына, которого назвали Даниилом. При этом телеведущий в шутку обмолвился, что хотел бы еще и дочь.

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"Наша любовь", - подписан снимок.

Отметим, несмотря на рождение ребенка, Екатерина Осадчая не стала делать перерыв в своей профессиональной деятельности и активно занимается съемками своей программы.

Как известно, и у Осадчей и у Горбунова также есть дети от предыдущих отношений. Более того, в 2011 году Юрий стал дедушкой - дочь Ксения родила внучку Полину.

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