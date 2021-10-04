Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал, как поддерживает физическую форму, покорив своими спортивными достижениями.
Как сообщает Politeka.net, в популярной сети Тик Ток 51-летний артист опубликовал спортивный челлендж. Телеведущий показал, как каждое утро прыгает на скакалке. Его наряды на видео очень быстро менялись, а сами прыжки захватывали дух. Спортом Горбунов занимался в домашней обстановке.
«Мой вызов со скакалкой», - подписал видео артист.
В комментариях ему оставили массу слов поддержки. Молодые пользователи оценили качество видео, похвалив Горбунова.
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«Монтаж крутой», «Король переходов», «Нравится смотреть, как ты ведешь «Танцы со звездами», «Круто», «Ничего себе», «Молодеете на глазах», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Юрий Горбунов старается держать себя в форме. Это не удивительно, ведь совсем недавно он во второй раз стал отцом. Да и жена шоумена, телеведущая Катя Осадчая моложе его на 13 лет.
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