Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал, как поддерживает физическую форму, покорив своими спортивными достижениями.

Как сообщает Politeka.net, в популярной сети Тик Ток 51-летний артист опубликовал спортивный челлендж. Телеведущий показал, как каждое утро прыгает на скакалке. Его наряды на видео очень быстро менялись, а сами прыжки захватывали дух. Спортом Горбунов занимался в домашней обстановке.

«Мой вызов со скакалкой», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу слов поддержки. Молодые пользователи оценили качество видео, похвалив Горбунова.

«Монтаж крутой», «Король переходов», «Нравится смотреть, как ты ведешь «Танцы со звездами», «Круто», «Ничего себе», «Молодеете на глазах», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Юрий Горбунов старается держать себя в форме. Это не удивительно, ведь совсем недавно он во второй раз стал отцом. Да и жена шоумена, телеведущая Катя Осадчая моложе его на 13 лет.

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