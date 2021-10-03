Український телеведучий Юрій Горбунов показав незвичайний образ для "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим на українському ТБ. Зараз зірка зайнятий проектом"Танці з зірками". Юрій в соціальній мережі Instagram розповів, що буде у випуску.

На фото Юрій здався в піджаку і кашкеті, а образ доповнив великим шарфом. Як можна зрозуміти, зірка вирішив увійти в образ Остапа Бендера.

"Командувати парадом буду я !! Сьогодні на "Танці з зірками" - вечір кіно !! Наші зірки будуть перевтілюватися в улюблених кіно героїв !! Буде весело!! Приєднуйтесь !!",- написав Горбунов.

Леся Нікітюк відразу відреагувала на пост. поставивши смайлики.

Лілія Ребрик теж не змусила чекати реакцію, написавши коментар:"клас".

Фанати поставили більше тисячі лайків і почали обговорювати публікацію:

"Ой, як вам йде", "дуже красивий", "Одеса-мама", "справжній Остап".

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