Український телеведучий Юрій Горбунов показав незвичайний образ для "Танців з зірками"
Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим на українському ТБ. Зараз зірка зайнятий проектом"Танці з зірками". Юрій в соціальній мережі Instagram розповів, що буде у випуску.
На фото Юрій здався в піджаку і кашкеті, а образ доповнив великим шарфом. Як можна зрозуміти, зірка вирішив увійти в образ Остапа Бендера.
"Командувати парадом буду я !! Сьогодні на "Танці з зірками" - вечір кіно !! Наші зірки будуть перевтілюватися в улюблених кіно героїв !! Буде весело!! Приєднуйтесь !!",- написав Горбунов.
Внучка Софії Ротару в білій сукні засвітилася з нареченим-мільйонером зі списку Forbes: кадри
Ектор Хіменес-Браво оголосив, яка дівчина стане його дружиною: "Сто відсотків..."
Суровцев після вильоту з "Танців з зірками" повідомив про розставання з "коханою": "Все літо були разом"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Ксенія Мішина показала з ким живе після розриву з Еллертом: "Я люблю тебе"
Леся Нікітюк відразу відреагувала на пост. поставивши смайлики.
Лілія Ребрик теж не змусила чекати реакцію, написавши коментар:"клас".
Фанати поставили більше тисячі лайків і почали обговорювати публікацію:
"Ой, як вам йде", "дуже красивий", "Одеса-мама", "справжній Остап".
Нагадаємо, Горбунов влаштував спекотні Танці з головним хореографом" Танців з зірками " Шоптенко
А ще Politeka писала, що Осадча зізналася, від чого відмовилася через народження дитини
Також Politeka повідомляла. що Горбунов збентежив виглядом, засвітившись разом з солісткою KAZKA Зарицькою