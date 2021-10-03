Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал необычный образ для "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим на украинском ТВ. Сейчас звезда занят проектом "Танці з зірками". Юрий в социальной сети Инстаграм рассказал, что будет в выпуске.

На фото Юрий показался в пиджаке и фуражке, а образ дополнил большим шарфом. Как можно понять, звезда решил войти в образ Остапа Бендера.

"Командовать парадом буду я !! Сегодня на "Танці з зірками" - вечер кино !! Наши звезды будут перевоплощаться в любимых кино героев !! Будет весело!! Присоединяйтесь !!", - написал Горбунов.

Леся Никитюк сразу отреагировала на пост. поставив смайлики.

Лилия Ребрик тоже не заставила ждать реакцию, написав комментарий: "Класс".

Фанаты поставили более тысячи лайков и принялись обсуждать публикацию:

"Ой, как вам идет", "Очень красивый", "Одесса-мама", "Настоящий Остап".

Напомним, Горбунов устроил жаркие танцы с главным хореографом "Танців з зірками" Шоптенко

А еще Politeka писала, что Осадчая призналась, от чего отказалась из-за рождения ребенка

Также Politeka сообщала. что Горбунов смутил видом, засветившись вместе с солисткой KAZKA Зарицкой



