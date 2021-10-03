Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал необычный образ для "Танців з зірками"
Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим на украинском ТВ. Сейчас звезда занят проектом "Танці з зірками". Юрий в социальной сети Инстаграм рассказал, что будет в выпуске.
На фото Юрий показался в пиджаке и фуражке, а образ дополнил большим шарфом. Как можно понять, звезда решил войти в образ Остапа Бендера.
"Командовать парадом буду я !! Сегодня на "Танці з зірками" - вечер кино !! Наши звезды будут перевоплощаться в любимых кино героев !! Будет весело!! Присоединяйтесь !!", - написал Горбунов.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Самолет с пассажирами протаранил многоэтажное здание, кадры катастрофы: "Не выжил никто"
Токио из «Бумажного дома» в одних плавках от купальника приковала восхищенные взгляды: «Дикий ангел»
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Леся Никитюк сразу отреагировала на пост. поставив смайлики.
Лилия Ребрик тоже не заставила ждать реакцию, написав комментарий: "Класс".
Фанаты поставили более тысячи лайков и принялись обсуждать публикацию:
"Ой, как вам идет", "Очень красивый", "Одесса-мама", "Настоящий Остап".
Напомним, Горбунов устроил жаркие танцы с главным хореографом "Танців з зірками" Шоптенко
А еще Politeka писала, что Осадчая призналась, от чего отказалась из-за рождения ребенка
Также Politeka сообщала. что Горбунов смутил видом, засветившись вместе с солисткой KAZKA Зарицкой