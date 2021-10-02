Ведучий шоу" Танці з зірками " Юрій Горбунов здався разом з солісткою групи KAZKA Олександрою Зарицькою та її партнером Юрієм Мєшковим
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька вирішила прийняти виклик і спробувати свої сили на паркеті "Танців з зірками". Зірка відразу ж сподобалася суддям, хоча в першому випуску їм поставили 16 балів. А в останньому ефірі, який відбувся 26 жовтня, пара набрала 30 балів, а також суперголос, який гарантовано залишав пару в проекті. Юрій Горбунов у себе на сторінці з'явився разом із Зарицькою і Мєшковим, заінтригувавши українців:
"Вже завтра дивимося вечір українського та світового кіно на "Танцях з зірками"! Мої улюблені теми!",- написав Горбунов.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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