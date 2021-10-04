Украинская телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, рассказала о поездке на поезде

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является успешной ведущей на украинском ТВ. Звезда недавно родила третьего ребенка, которого с Юрием Горбуновым решили назвать Даниилом. Катя после появления малыша сразу вернулась к работе. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где постоянно делится с украинцами самым интересным.

На днях телеведущая отправилась в свою первую командировку после родов. И вот Катя в Инстаграм решила показать, как она ехала в поезде. Осадчая поделилась видами из окна, показав утренний пейзаж.

"Единственный бонус поезда - невероятный осенний утренний пейзаж", -написала под фото Катя.

На втором сторис звезда уже лежала на своем месте в купе. Телеведущая сделала селфи и подписала фотографию, рассказав о минусах поездки в поезде:

"Все остальное - классика жанра. Влажные постели и шумят все детали купе. Поспала пару часов".

"А вы спите в поездах?", - спросила Катя.

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