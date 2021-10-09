Леся Никитюк, Юрий Горбунов, Анастасия Приходько, Настя Каменских и другие звезды показали эффектные образы для осенних прогулок.
Как пишет Politeka.net, "Життя відомих людей" у себя на страничке в Инстаграм сделало подборку, показав звездные осенние образы.
На первом фото была Настя Каменских. Звезда надела кожаные штаны и косуху, а образ дополнила салатовой кофтой. Слава Каминская выбрала для прогулки куртку и штаны, как Горбунов, который прихватил еще и бейсболку, пока гулял с коляской. Также были показаны образы Леси Никитюк, MamaRika, Нино Басилой, Тараса Цымбалюка, Ольги Горбачевой и Анастасии Приходько.
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Чтобы вам было легче, мы подобрали для вас топ осенних звездных образов. Листай карусель и выбирай свой наряд", - написано было под фото.
Фанаты начали активно обсуждать образы:
"Одна брендятина. Дорвались как вшивый до бани - согласно звездном статусу принарядились. Да, ртом легко зарабатывается и так же легко тратится", "Теплом и удобном", "Боже, какая страшная", "Образы может и осенние, а фоны точно не отвечают данной поре".
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