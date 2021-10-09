Участница шоу "Холостяк-5", начинающая певица и подруга телеведущей Леси Никитюк Лия Ли родила своего первого ребенка – дочку Мию, и поделилась кадрами

Как пишет Politeka.net, фото и видео с малышкой 30-летняя Лия Ли поделилась на своей странице в Инстагам.

Девочка появилась на свет 7 октября. Начинающая певица рассказала, что готовилась к естественным родам, но ей понадобилось кесарево сечение. Несмотря на это все прошло хорошо и очень быстро. С мамой и маленькой девочкой все в порядке.

Лию поздравляют друзья, поклонники и звезды украинского шоубизнеса.

«Маленькая Ми», - написала Леся Никитюк под постом, на котором Лия показала ножку новорожденной дочки.

«Моя хорошая!!!! Наконец-то ты появилась!! Мы тебя все очень любим !!! Лия - ты будешь супер мама», - также написала телеведущая.

Напомним, Лия планировала свадьбу в конце марта, церемонию перенесли из-за карантина. А когда она была на последних месяцах беременности, то рассталась со своим избранником. Она сообщила, что отношения были токсичными. Девочку Лия намерена воспитывать сама.

Во время беременности Лия выпустила клип на песню "Незаменима" в поддержку всех матерей-одиночек с хэштегом #незлаМати.

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