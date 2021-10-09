Известная телеведущая Леся Никитюк удивила неожиданным признанием относительно своего коллеги, шоумена Сергея Притулы, который впрочем ответил довольно эмоционально

Сергей Притула и Леся Никитюк являются ведущими шоу «Хто зверху», в котором соревнуются женщины и мужчины украинского шоубизнеса. «Хто зверху» выходит в Украине с 2012 года. Притула является ведущим с первого сезона, Никитюк же стала возглавлять женские команды начиная с седьмого сезона.

В одном из новых выпусков Леся Никитюк внезапно сказала то, что он нее не ожидали.

«Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем… Мое сердце просто разрывается на части… Когда я тебя вижу, у меня скачет давление… Я так долго молчала… Я тебя люблю», – почти со слезами на глазах произнесла телеведущая.

Притула не оставил такие слова без ответа.

"Леся, это очень взаимно... Мое сердце большое, и в нем есть место и для тебя... Однако, Леся, мне очень жаль, что ты тянула с этим так долго, и за время, пока мы с тобой вместе (а я знал, что ты влюбилась в меня с первого взгляда), у меня появилось плюс двое детей, Леся... Леся, но я хочу, чтобы ты знала, что еще ничего не потеряно... у меня есть старший брат", - сказал он.

Как известно, у Сергея притулы есть трое детей. Сейчас шоумен живет со своей второй женой Екатериной Сопельник.

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