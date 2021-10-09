Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" показала, как выглядит под фильтром с "накаченными губами" и зелеными глазами.
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз Леся Никитюк опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущая пританцовывает под фоновую музыку и показывает, как изменилась её внешность с помощью фильтра.
Её губы стали больше, как после инъекций красоты и глаза стали ярко-зеленого цвета.
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"Песня дня. Заслушалась", — подписала видео Леся Никитюк.
Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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