Украинская телеведущая Леся Никитюк решила устроить эксперимент с внешностью, примерив кожаный наряд и розовый парик, порадовав украинцев эффектным образом.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк остается одной из самых востребованных телеведущих Украины. Сейчас звезда снимается в шоу "Хто проти блондинок?", "Хто зверху", а также других проектах. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Леся появилась в кожаной рубашке и юбке с разрезом. Дополнила образ Никитюк эффектным париком розового цвета. Звезда игриво задрала ножку, показывая свою красоту. Никитюк также прифотошопила главных героев фильма "Один дома" - воров Гарри Лайма и Марвин Мерчантса.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
72-летняя Пугачева в стильном образе затмила Орбакайте: "Темные очки очень молодят бабушек"
В полиции раскрыли обстоятельства гибели нардепа Полякова: "Вызвали "скорую", но спасти не удалось"
Пенсии в Украине увеличат, Кабмин резко изменил бюджет ПФУ: кого ждут индексация и доплаты
Звезды "Дизель Шоу" едва не подрались на сцене, видео: "А, может, ты будешь..."
Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: «Влип очкарик»
"Верни Поляковой парик", "Ахаха, Леся богиня маркетинга", "Леся, ну увеличила губы, признавайся?".
Напомним, танцор Поляковой после провала на "Холостячке" с Огневич нашел ей "замену"
А еще Politeka писала, что о Лесе Никитюк сняли фильм, появилось полное видео и реакция ведущей
Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк сразила наповал видом с волосами как у русалки, кадры