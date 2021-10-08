Украинская телеведущая Леся Никитюк решила устроить эксперимент с внешностью, примерив кожаный наряд и розовый парик, порадовав украинцев эффектным образом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк остается одной из самых востребованных телеведущих Украины. Сейчас звезда снимается в шоу "Хто проти блондинок?", "Хто зверху", а также других проектах. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Леся появилась в кожаной рубашке и юбке с разрезом. Дополнила образ Никитюк эффектным париком розового цвета. Звезда игриво задрала ножку, показывая свою красоту. Никитюк также прифотошопила главных героев фильма "Один дома" - воров Гарри Лайма и Марвин Мерчантса.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Верни Поляковой парик", "Ахаха, Леся богиня маркетинга", "Леся, ну увеличила губы, признавайся?".

Напомним, танцор Поляковой после провала на "Холостячке" с Огневич нашел ей "замену"

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