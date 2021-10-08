Известный телеведущий, актер и шоумен Юрий Горбунов воссоединился со своей бывшей коллегой по «Танцам со звездами», украинской певицей Тиной Кароль.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Горбунова появилось селфи, на котором он стоял в обнимку с певицей. И Горбунов, и Кароль были одеты в вечерние наряды. Они позировали на камеру, хоть и выглядели немного уставшими.

«Сегодня все в Одессе! Какая встреча!», - подписал фото телеведущий.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов. Украинцы отметили, что их дуэта сильно не хватает в новом сезоне танцевального шоу. Как известно, Тина и Юрий были бессменными ведущими «Танцев» с первого сезона.

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«Наконец встретились! Супер!», «Оууууу, мы скучали по таким селфи», «Воссоединение лучшей пары ведущих Танцев», «Ну какие классные, скучаем по танцам», «Какие хорошенькие. Тины очень не хватает в Танцах», «Котики. Самые лучшие», - пишут пользователи сети.

Тина Кароль, Юрий Горбунов

Напомним, что Горбунов уехал на море, впечатлив необычными развлечениями: «Все мы когда-то…».

Как сообщала Politeka, Горбунов в ресторане растрогал кадрами с двухмесячным сыном на руках: "Неусатый нянь".

Также Politeka писала, что Горбунов похвастался перед украинцами морским отпуском.