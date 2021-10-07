Відомий телеведучий, актор і шоумен Юрій Горбунов знайшов вільний час і покотив на море, поки температура в Україні стрімко повзе вниз.
Як повідомляє Politeka.net, 51-річний Горбунов дуже любить відпочивати. Зі своєю зірковою дружиною, телеведучою Катею Осадчою він часто літає за кордон. Іноді пара організовує спільний сімейний відпочинок, а іноді буває в теплих краях по роботі.
В Instagram Горбунов показав, що в перервах між зйомками «Танців з зірками» йому знову вдалося побувати на морі. Телеведучий опублікував кілька фотографій з парку розваг, а також похвалився пляжним відпочинком. На свіжому фото чоловік позував у сонцезахисних окулярах. В руках у нього красувався шматочок кавуна. Було видно, що Горунов щиро насолоджується теплими днями за кордоном перед поверненням в Україну.
Варто відзначити, що Катя Осадча днями теж була за кордоном у відрядженні. Жінці вдається поєднувати материнство і напружені робочі графіки.
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Нагадаємо, що Горбунов показав фото з маленьким сином: "Наша любов".
Як повідомляла Politeka, Горбунов покотив на море, спантеличивши дивними розвагами: "всі ми колись...".
Також Politeka писала, що Юрій Горбунов зізнався, що викликає у нього гордість за українців.