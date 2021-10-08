Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов розчулив ніжним фото зі своїм молодшим сином, Данилом, який з'явився на світ 19 серпня цього року.

Телеведучий разом зі своєю колегою Катею Осадчою стали батьками вдруге 19 серпня 2021-го, передає Politeka.net. У цей день у пари народився син Данило. Відомо, що у 2017-му ведуча народила сина, Івана.

Народження синочка стало величезною радістю для зіркової сім'ї, проте нещодавно Юрій Горбунов заїкнувся, що не хотів би зупинятися на двох дітях.

51-річний телеведучий планує ще одну спільну дитину. Чоловік хоче, щоб Осадча народила йому ще й дівчинку.

"А Марійка буде в 40", - написав Горбунов в коментарі під одним з постів дружини.

Зараз артист по можливості активно ділиться кадрами з синами. Цього разу Юрій Горбунов розчулив знімком в сторіс Instagram, на якому тримає двомісячного Данила в ресторані.

"Невусатий нянь", - підписав фото телеведучий, який мріє ще й про доньку.

Зазначимо, для Каті Осадчої Данило - це третій син. У зірки також є старша дитина, Ілля, яку вона народила 19 років тому від бізнесмена Олега Поліщука. Цього року хлопець закінчив школу і вступив до Мерілендського університету в США.

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